Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, liderler arası görüşmede Türkiye- Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda münasebetleri geliştirmek için adımlar atılacağının sürdürüleceğini, sondaj gemisi Çağrı Bey'in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının iş birliğinin sembolü olduğunu ifade etti.