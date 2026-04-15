İki okul saldırısında PUBG detayı: Saldırganlar bağımlı çıktı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Olayda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Saldırganın, katliamı babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği ve oyun bağımlısı olduğu öğrenildi. Hem Şanlıurfa’da hem de Kahramanmaraş’ta saldırı düzenleyen öğrencilerin, gençler arasında popüler olan PUBG adlı oyuna bağımlı oldukları ortaya çıktı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.