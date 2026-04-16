Aile Bakanı Göktaş'tan A Haber'e özel açıklama: Elim hadise için özel ekip görevlendirildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan kanlı saldırının ardından sıcak bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber ekranlarında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'taki olaya ilişkin özel ekip görevlendirildiğini belirten Bakan Göktaş olayın tüm boyutlarıyla mercek altına alındığını söyledi. Göktaş, dijitalleşmenin getirdiği gizli tehlikelere, çocukları esir alan sanal ortamlara ve okullardaki güvenlik seferberliğine dair hayati mesajlar verdi. Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunun altını çizen Göktaş, ailelerin yüreğine su serpecek kararlı adımları tek tek sıraladı.