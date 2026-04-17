A Haber’de ailelere kritik uyarı: Çocukların beyin gelişimi tehdit altında

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından, şiddetin arkasındaki nedenler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, çocukların ekran bağımlılığı ve ebeveyn tutumları nedeniyle ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Karaköse, özellikle küçük yaşta kontrolsüz ekran maruziyetinin beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Ailelere seslenen Karaköse, çocukların sağlıklı gelişimi için rol model olunması ve dijital alışkanlıkların mutlaka sınırlandırılması gerektiğini söyledi.