Bakan Gürlek A Haber’de konuştu: Okullarda şiddet sarmalına neşter

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, şiddetle mücadelede kapsamlı bir yol haritasını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklardan ihmalkar ailelere, silah sahiplerinden medya içeriklerine kadar geniş bir alanda yeni düzenlemelerin yolda olduğu bildirildi. Gürlek, okullarda işlenen suçlara “nitelikli” ceza uygulanmasının da gündemde olduğunu belirterek, toplumun tüm kesimlerini kapsayan “sıfır tolerans” sürecinin başladığını vurguladı.