CHP’de İstanbul kavgası! Kaftancıoğlu’nun koltuğuna kim oturacak? Değişimciler kimi aday gösterecek?

CHP'de İstanbul İl Kongresi büyük kurultayın provası olarak gösteriliyor. Değişimciler ile yenilenmeciler ilk kozlarını o kongrede paylaşacak. Peki il başkanı adaylığı için kimlerin isimleri geçiyor. CHP'li kurmaylar neden “Kemal Kılıçdaroğlu çok hırslandı” dedi? İşte ayrıntılar…

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