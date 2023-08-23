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CHP’de İstanbul kavgası! Kaftancıoğlu’nun koltuğuna kim oturacak? Değişimciler kimi aday gösterecek?

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 12:46
Güncelleme:23.08.2023 12:56
CHP'de İstanbul İl Kongresi büyük kurultayın provası olarak gösteriliyor. Değişimciler ile yenilenmeciler ilk kozlarını o kongrede paylaşacak. Peki il başkanı adaylığı için kimlerin isimleri geçiyor. CHP'li kurmaylar neden “Kemal Kılıçdaroğlu çok hırslandı” dedi? İşte ayrıntılar…
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