TBMM'de sandalye dağılımı değişti! Yeni Parti'nin yol haritası ne olacak?

Siyaset gündeminde tarihi bir kırılma yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen büyük kopuş nihayet gerçekleşti. Özgür Özel ile birlikte hareket eden 91 milletvekili partiden istifa ederek yeni oluşumun fitilini ateşledi. İçişleri Bakanlığı'na sunulan kuruluş dilekçesinin ardından Özgür Özel, kurucular kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis’teki sandalye dağılımını kökten değiştiren bu hamlenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.