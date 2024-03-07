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CHP’de "hain" tartışması! Özgür Özel parti içi muhalifleri "hazımsız ve muhteris" ilan etmişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 11:36
Seçime 3 hafta kala CHP karıştı. Özgür Özel aday gösterilmeyince istifa edenleri hazımsız, muhteris ilan etmişti. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut partiden ayrılarak aday olanlar için ""Troller ve Hain" dedi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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