CHP'de "grup toplantısı" düğümü! Kim konuşacak?

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor, CHP kanadında adeta bir daha önce benzeri görülmemiş günler yaşanıyor.. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasındaki liderlik mücadelesi, yarın saat 13.30’da yapılacak grup toplantısında tarihi bir hesaplaşmaya dönüşmek üzere. Her iki tarafın da kürsüye çıkma konusundaki tavizsiz tutumu partiyi bir kaosun eşiğine getirirken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.