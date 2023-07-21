CHP'de gizli toplantı sonrası hesaplaşma zamanı! Kulisler yangın yeri...

Seçimlerde yaşanan büyük hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken baba-oğul ilişkisi yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bay Kemal'e adeta darbe yapmak için düzenlediği Zoom toplantıları Türk siyasetine bomba gibi düştü. Bu gelişmeler sonrası gözler hafta sonu CHP'de düzenlenecek toplantılara çevrildi. Toplantılarda neler konuşulacağına ilişkin son kulis bilgilerini Avukat Mustafa Kemal Çiçek A Haber ekranlarında paylaştı. İşte detaylar...