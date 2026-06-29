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CHP'de Genel Merkez Özgür Özel'in imzalarını işleme koymadı

CHP'de yaşanan yönetim krizi derinleşiyor. A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi, sıcak gelişmenin detaylarını canlı yayında aktardı.

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