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CHP'de değişimcilere "İstanbul" şoku! "Kılıçdaroğlu üstünlüğü sağladı" iddiası | Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu darbesi

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 14:06
İstanbul'daki mahalle kongrelerinde Kılıçdaroğlu üstünlüğü sağladı. Bu arada genel başkanlığa aday olmak isteyen Özgür Özel'in istifa etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Kulislerde son konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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