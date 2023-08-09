CHP'de değişimcilere "İstanbul" şoku! "Kılıçdaroğlu üstünlüğü sağladı" iddiası | Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu darbesi

İstanbul'daki mahalle kongrelerinde Kılıçdaroğlu üstünlüğü sağladı. Bu arada genel başkanlığa aday olmak isteyen Özgür Özel'in istifa etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Kulislerde son konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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