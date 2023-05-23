CHP'de bu kez Ekrem İmamoğlu "milliyetçi" kesildi: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim

FETÖ ve PKK'lı teröristlerin umut kapısı olan 7'li koalisyon ve ortak adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'dan 2,5 milyondan fazla oy farkı yedi. Yaşanan hezimet sonrası tavır değişikliğine giden CHP ikiyüzlü davranarak milliyetçi rolüne büründü. Önce Kemal Kılıçdaroğlu ardından Canan Kaftancıoğlu milliyetçi pozlar keserken, bunun son örneği Ekrem İmamoğlu oldu. BB'yi adeta terör kampına çeviren, HDPKK'lı Pervin Buldan ile fidan diken Ekrem İmamoğlu, "Ülkücü bir amcanın yeğeniyim " diyerek milliyetçi vatandaşlara mesaj vermeye kalkıştı.

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlamasının ardından CHP ikiyüzlü siyaset tavrını bir kez daha gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.

Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı.

FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.

Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

CHP'DEN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ: ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA CANAN KAFTANCIOĞLU

14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından peş peşe çektiği videolarla milliyetçi tabandan oy alabilmek için ikiyüzlü bir siyaset sergiledi.

ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÖNÜNE GEÇTİ

Daha önce sık sık evinin mutfağından algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" şeklinde videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körükleyen Genel Merkezdeki Türk bayrağını kaldıran danışmanı Nuşirevan Elçi'ye ses çıkarmayan ve HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu seçimler sonrası Atatürk fotoğrafının önüne geçerek 'Vatan millet' nutukları çekti.

Kılıçdaroğlu gibi ikiyüzlü tavır sergileyen bir diğer isim ise CHP'li Canan Kaftancıoğlu oldu. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün kurucusu olduğunu hatırlayan Kaftancıoğlu daha sonra da Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağının önünde mehmet marşı eşliğinde yürüdü.

SON BOMBA EKREM İMAMOĞLU'NDAN: AMCAM DA ÜLKÜCÜYDÜ

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek açıkladığı gün CHP'nin yayın organı Sözcü TV'ye çıkan Ekrem İmamoğlu milliyetçi kılığına bürünen son isim oldu.

"Ben ülkücülüğü çok iyi bilirim" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ülkücü bir amcanın yeğeniyim" ifadeleriyle milliyetçi vatandaşlara mesaj vermeye kalkıştı.

İmamoğlu şunları söyledi: "MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadeleri ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

İBB TERÖR KAMPINA DÖNDÜ

Öyle ki vatandaşlar İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde adeta terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile iltisaklılar ile doldurularak terör kampına dönmesini hatırlattı.

HDPKK'LI PERVİN BULDAN İLE FİDAN DİKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun HDPKK'lı Pervin Buldan ile fidan diktiği fotoğraflar paylaşılarak tepkiler sürdürüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun benimsediği siyaset tarzı akıllara Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığını itirafı getirdi.

CHP'nin benimsediği takiye siyasetini anlatan Kaftancıoğlu şunları söylemişti: "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır."