05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de ayaklananların sonu! Yönetimi beğenmeyenlere ne oluyor?

CHP’de ayaklananların sonu! Yönetimi beğenmeyenlere ne oluyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2023 15:12
CHP'de bugüne kadar birçok önemli isim partinin politikalarından, çizgisinden rahatsız olduğu ve partiyi sert eleştirdiği için ya partiden gönderildi ya da istifa etti. Muharrem İnce, Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş partiyle yollarını ayıran önemli isimlerden. Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da disipline sevk edildi. Bugünlerde değişim çağrılarıyla gündem gelen Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Peki CHP'de kim partiyi neden eleştiriyor, eleştirenlerin sonu ne oluyor? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de ayaklananların sonu!
CHP’de ayaklananların sonu!
Acil durum hastanesinde sona doğru
Acil durum hastanesinde sona doğru
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
20 bin öğretmen 81 ilde görevde
Brüksel’de kritik zirve yarın
Brüksel'de kritik zirve yarın
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
Bakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu
O gece neler yaşandı?
O gece neler yaşandı?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
CHP ve İYİ partide neler oluyor?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İmamoğlu’nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
İmamoğlu'nun 2 eksikli kaçak dövüşü!
Cilo festivali HDP’yi rahatsız etti!
Cilo festivali HDP’yi rahatsız etti!
CHP yangın yeri!
CHP yangın yeri!
15 yaşındaki çocuk devlet korumasında
15 yaşındaki çocuk devlet korumasında
Daha Fazla Video Göster