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CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?

CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 23:57
A Haber’de Satır Arası programında, CHP’nin yarınki olağanüstü kurultayı öncesi çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Gazeteci Zafer Şahin, CHP medyasının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik boykot uyguladığını belirterek, “Asıl boykot CHP medyasından Kılıçdaroğlu’na” dedi. Şahin, Kılıçdaroğlu’nun “Ben çalmadım ki” sözlerinin CHP’ye yakın medya organları tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.
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CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
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