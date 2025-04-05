05 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP’de asıl medya boykotu Kılıçdaroğlu’na mı?
A Haber’de Satır Arası programında, CHP’nin yarınki olağanüstü kurultayı öncesi çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Gazeteci Zafer Şahin, CHP medyasının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik boykot uyguladığını belirterek, “Asıl boykot CHP medyasından Kılıçdaroğlu’na” dedi. Şahin, Kılıçdaroğlu’nun “Ben çalmadım ki” sözlerinin CHP’ye yakın medya organları tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.