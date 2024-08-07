CHP’de altı ok tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, altı ok logosunu renklendireceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından ortalık karıştı. Özel'in, devletçilik ilkesinin okunu mor ve yeşile boyayacakları yönündeki sözleri, akıllara DEM Parti'nin renklerini getirdi.

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