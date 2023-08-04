CHP'de adaylık için kimlerin adı geçiyor? Aday bolluğu yaşanıyor

CHP'de aday bolluğu yaşanıyor. Yarışa şartlı da olsa en son SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da dahil oldu. Parti kulisleri hiç olmadığı hareketli. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş' aktardı.

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