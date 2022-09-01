CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

CHP'li bir vekilin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.

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