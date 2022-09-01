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CHP’de Abdullah Gül tartışması! Barış Yarkadaş: Gül’le kazanacağımıza kaybetmeyi tercih ederim

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Giriş: 01.09.2022 12:10
CHP'li bir vekilin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve o görüşmede Gül'ün ''Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile seçim kazanılmaz'' mesajı verdiği iddiası muhalefeti karıştırdı.
CHP’de Abdullah Gül tartışması! CHP'DE ABDULLAH GÜL TARTIŞMASI!

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