CHP'de 'Abdullah Gül' çatlağı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gül’ açıklaması ne anlama geliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül çıkışıyla kafaları karıştırdı. CHP lideri Cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ü düşünür müsünüz sorusuna ‘evet’ diyemedi ama işin ilginç tarafı ‘hayır’ da diyemedi. Bu soruyu ‘olmak isterse olamazsın diyemeyiz’ cümleleriyle yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına partililerden tepki var. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül çıkışıyla kafaları karıştırdı. CHP lideri "Cumhurbaşkanı adayı olarak Gül'ü düşünür müsünüz?" sorusuna 'evet' diyemedi ama işin ilginç tarafı 'hayır' da diyemedi. Bu soruyu "Olmak isterse olamazsın diyemeyiz" cümleleriyle yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına partililerden tepki var. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TOPU BAŞKA YERLERE ATTI

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, "Muhlak ifadeler kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisine bir ayarlama çekmesine rağmen sizin kafanızdan Abdullah Gül'ün ismi geçti mi denilmesine rağmen topu başka yerler attı." dedi.

7-8 BENZEMEZ BİR ARAYA GELECEK! TEK ASGARİ MÜŞTEREKLERİ...

Oruç, "Yeni sistemin getirdiği ittifaklar içerisinde 5 benzemez bir araya geliyor diye. Şimdi belki 7 belki 8 benzemez bir araya gelecek. Bunun da asgari müşterekler çerçevesinde olduğunu söylüyor. Ama buradan anlıyoruz ki tek asgari müşterek var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek. Sağda olsun solda olsun, solcu olsun liberal olsun ilke etik değerler ilkeler bunların hiçbirinin bir anlamı yok anlaşıldığı üzere. CHP içerisinde. Bunların tek asgari müştereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek." ifadelerini kullandı.

CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR SEÇİME KADAR DEVAM EDECEK

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ise "Muharrem İnce harekete geçtiği günden itibaren bin gün tarihini koyması CHP cumhurbaşkanı seçimine gidene kadar içerideki tartışmalar devam edecek." şeklinde konuştu.