CHP karıştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül' sevdasına tepki gösterdiler

Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha karıştı! Bu kez sebebi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı gösterebileceklerine yönelik yaptığı üstü kapalı açıklamaydı. Partililer bu açıklamaya sert çıktı "Kılıçdaroğlu kendisi aday olsun" dedi.

Sosyal medya üzerinden tartışmalara dahil olan eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa partililerin önüne konulacak bir sandık ile ön seçim yapılmasını istedi, çatı aday formülünün beyhude bir çaba olduğunu belirtti.

CHP içinde 29 Ekim gücü hareketini başlatan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de yayınladığı mesajda Abdullah Gül'ü eleştirdi "Kumpas davalarına nezaret ettiğini" hatırlatarak, Gül'ün cumhuriyetin değerleri ile kavgalı olduğunu söyledi ve "gözümde nokta kadar değeri yoktur" dedi.