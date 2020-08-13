TÜRKİYE'NİN MESELELERİYLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEDİ

Kendisi ile ilgili siyasi bir yolculuğa çıkarken ne Türkiye'nin ne Doğu Akdeniz'le ilgili ne Libya'yla ne AB ile yaşadığı süreçle ilgili tek bir kelime söylemiş değil. Bu açıklamaya baktığımızda ciddi bir eksiklik görüyorum. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili Kemal Bey'den veya CHP yönetiminden farklı bir siyasi yaklaşım ortaya koymuş değil.