25 yılda dev eserler! İstanbul dev projelerle çehre değiştirdi

AK Parti’nin 25 yıllık iktidarlık yürüyüşünde Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve eser siyasetiyle adeta çağ atladı. İstanbul’dan yükselen vizyon, yurdun dört bir yanına uzanırken ulaşım, sağlık, teknoloji ve kültürde Türkiye’nin gücünü dünyaya gösteren dev projeler hayata geçirildi. Her biri milletin hizmetine sunulan bu gurur eserleri, Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefinin somut nişaneleri olarak tarihe geçti. A Haber'in derlediği Özel Haber dosyasında 25. yılda Türkiye'ye kazandırılanlar dev eserler mercek altına alındı.