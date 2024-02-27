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CHP'de 1 Nisan'da büyük bomba patlayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı! İmamoğlu o ismi genel başkan yapacak...

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Giriş: 27.02.2024 16:38
CHP'de yerel seçimler öncesi iç hesaplaşma ve kaos tavan yaparken 31 Mart gecesi yaşanacak bir mağlubiyet durumunda parti içinde büyük bir karışıklık bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da kurultay kararı için kolları sıvarken, Özgür Özel koltuğunu korumanın peşine düştü. CHP fondaşı Enver Aysever bomba bir kulis bilgisi paylaşırken Kılıçdaroğlu'nun şimdiden kurultay için imza toplamaya başladığını belirtti. Aysever "Kemal Bey genel başkanlığa dönecek gibi görünüyor." derken, İmamoğlu hakkında da flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
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