CHP yönetimi kütüphanede namaz kılan gence engel oldu!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde 28 Şubat döneminin kopyası bir olay yaşandı. Öğrencilerin olmadığı bir alanda namaz kılan genç, kütüphane görevlileri tarafından "Bize bu şekilde talimat geldi burada namaz kılamazsınız" sözleriyle saldırıya maruz kaldı. Şoke eden olay karşısında dik duran genç kendisine bu kanunsuz talimatı getiren yetkililere "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi. Bu yaşanan skandalla birlikte sözde "inanca saygılıyız, kimsenin ibadetiyle sorunumuz yok" vaatleriyle halktan oy isteyen CHP'nin niyetinde samimi olmadığı bir kez daha görüldü. 28 Şubat sürecinde muhafazakarların maruz kaldığı planlı ve programlı engellemeler bugün de CHP'nin yönetimi altında olan bölgelerde yeniden görülmeye başlandı. Konuya ilişkin kamuoyu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan derhal bir açıklama beklerken AK Parti, saldırı karşısında sessiz kalmayarak gereken tepkiyi verdi.