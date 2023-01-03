03 Ocak 2023, Salı
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CHP yandaşı Şaban Sevinç açıkladı: Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçerse kimi destekleyecek?
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı canlı yayında, 6'lı masadaki adaylık kaosunu daha da alevlendirecek bir bilgiyi paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuştu.