CHP yandaşı Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağız dolusu hakaret: Kafayı iyice tırlatmış! Kepazeliğin son noktası...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken partilerinin CHP'ye kazandırmak için kurulmadığını ifade etti. Akşener ayrıca İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken İzmir için İYİ Parti'nin Ümit Özlale'yi aday göstereceğini ifade etti. Bu açıklamalar CHP'liler tarafından hedef alınırken CHP yandaşı Enver Aysever yaptığı yayında Akşener'e hakaretler yağdırdı. Aysever, Akşener için "Kepazeliğin son noktası. Kafayı iyice tırlatmış" ifadelerini kullandı.