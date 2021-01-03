04 Ocak 2021, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine sert cevap

yandaşları ve Cumhuriyet gazeteleri İçişleri Bakanı 'nun yeni yıla Mehmetçik ile girmesini hazmedemedi. Twitter adresinden, "Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" ifadelerine yer verdi. ise haberi masada yemek yendiği anların fotoğraflarını görmezden gelerek "Neden masa değil yer sofrası" başlığıyla sundu. İçişleri Bakanı Soylu ise PKK yardakçılarına "İt ürür kervan yürür" paylaşımıyla cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine sert cevap

yandaşı gazetesi yazarı , İçişleri Bakanı 'nun yılbaşında sınırdaki askerlerle yemek yediği fotoğrafı hedef gösterdi. Özil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT YANIT GELDİ

Özdil'in bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Özdil'i terör örgütü PKK yardakçısı olmakla suçladı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"

CUMHURİYET GAZETESİ DE HEDEF GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Soylu'nun Mehmetçik ziyareti ve yer sofrasında yemek yemeleri tarafından da hedef gösterdildi. Cumhuriyet gazetesi haberi "Neden masa değil yer sofrası" ifadeleriyle verdi.

MASA DETAYI BİLEREK GÖRÜLMEDİ

İçişleri Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşımlarda masa da yemek yendiği anlara yer verilmişti. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi bu fotoğrafı görmezden gelerek provokasyon dolu habere imza attı.

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