İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine sert cevap

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"