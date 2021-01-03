İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine sert cevap
CHP yandaşları Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni yıla Mehmetçik ile girmesini hazmedemedi. Yılmaz Özdil Twitter adresinden, "Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet gazetesi ise haberi masada yemek yendiği anların fotoğraflarını görmezden gelerek "Neden masa değil yer sofrası" başlığıyla sundu. İçişleri Bakanı Soylu ise PKK yardakçılarına "İt ürür kervan yürür" paylaşımıyla cevap verdi.
CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yılbaşında sınırdaki askerlerle yemek yediği fotoğrafı hedef gösterdi. Özil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN SOYLU'DAN ÇOK SERT YANIT GELDİ
Özdil'in bu sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Özdil'i terör örgütü PKK yardakçısı olmakla suçladı
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;
"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"
CUMHURİYET GAZETESİ DE HEDEF GÖSTERDİ
İçişleri Bakanı Soylu'nun Mehmetçik ziyareti ve yer sofrasında yemek yemeleri Cumhuriyet gazetesi tarafından da hedef gösterdildi. Cumhuriyet gazetesi haberi "Neden masa değil yer sofrası" ifadeleriyle verdi.
MASA DETAYI BİLEREK GÖRÜLMEDİ
İçişleri Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşımlarda masa da yemek yendiği anlara yer verilmişti. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi bu fotoğrafı görmezden gelerek provokasyon dolu habere imza attı.