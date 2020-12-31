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AİHM'in skandal Selahattin Demirtaş kararına sahip çıkan CHP'ye vatandaştan sert tepki: PKK’yı HDP’den daha çok koruyan CHP...

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 13:16
Güncelleme:31.12.2020 13:34
Kararlı terör operasyonları, annelerin nöbeti ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde PKK'ya katılım durma noktasına geldi. Diyarbakır annelerinin eylemi ve güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde 2020'de PKK'ya katılım Diyarbakır'da sıfıra düştü. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı. Bir vatandaş, AİHM'in skandal "Selahattin Demirtaş" kararına sahip çıkan CHP'ye sert tepki gösterdi. Elindeki "Sizce bunlar kime hizmet ediyor?" yazılı fotoğrafı gösteren vatandaş, "PKK’yı HDP’den daha çok koruyan CHP artık bunları görsün. Bunlar Kürtleri temsil etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kararlı terör operasyonları, annelerin nöbeti ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde PKK'ya katılım durma noktasına geldi. Diyarbakır annelerinin eylemi ve güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde 2020'de PKK'ya katılım Diyarbakır'da sıfıra düştü.

Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.

"PKK'YI HDP'DEN DAHA ÇOK KORUYAN CHP..."

A Haber canlı yayınında konuşan bir vatandaş elinde tuttuğu "Sizce bunlar kime hizmet ediyor?" yazılı fotoğrafla, Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan CHP'ye sert tepki gösterdi: "Burada işte görüyorsunuz burada hepsi PKK'lıydılar. PKK'yı HDP'den daha çok koruyan CHP artık bunları görsün. Bunlar Kürtleri temsil etmiyorlar. Bunlar PKK'nın milletvekilleridirler. Burada Kürt halkı 486 gündür biz burada mücadele veriyoruz bize sahip çıktılar mı? Maalesef sahip çıkmadılar. Selahattin Demirtaş işte budur, Buyrun... Demirtaş'ın tahliyesini isteyen insanlar ilk önce bunları görsün ondan sonra tahliyesini istesinler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz burada mücadelemize devam edeceğiz. HDP'nin iç yüzü budur işte." ifadelerini kullandı.

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