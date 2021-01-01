Sözcü gazetesinden Ayasofya skandalı! Ayasofya'nın açılışını felaket olarak gösterdiler

AYASOFYA'YI FELAKET OLARAK GÖSTERDİLER

'2020'den geriye hatırlamak istemeyeceğimiz bu olaylar kaldı' diyen Sözcü gazetesi Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felaketleri sıraladığı listede Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.

Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.