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CHP ve İYİ Parti’ye canlı yayında HDP’yi kurtarın çağrısı!

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 23:51
Güncelleme:27.01.2021 00:58
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, HDP’nin terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını söyledi. Şahin, "2015 seçimleri öncesinde Selahattin Demirtaş İzmir’de bir mitingte PKK’nın silah bırakabileceğini söylemişti. Seçimler bittiği gibi Ankara’da ‘Biz istedik diye PKK silah bırakmaz’ dedi. HDP’nin kendi özgür iradesiyle siyaset yapamıyor. Hal böyleyken ne kadar legal bir parti olduğu tartışılır. Bu parti kapatılmasa da bugün birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP ve İYİ Parti) bu partiyi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP yöneticileri de biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarına dönsünler. Bu ülkenin partisi olduğunu Türkiye göstersinler.” dedi.

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyleyen Şahin, 2015 yılında yaşanan bir olayı hatırlattı. 2015 yılındaki seçimlerde Selahattin Demirtaş'ın İzmir'de yaptığı mitingte PKK'nın silah bırakabileceği söylediğini ve seçimlerin ardından ise Ankara 'Biz istedik diye PKK silah bırakmaz' diyerek çark ettiğini anımsatarak HDP'nin kendi hür iradesiyle siyaset yapamadığını söyledi.

HDP'NİN YÖNETİCİLERİ BİRAZ CESARET GÖSTERSİNLER

Şahin, "Durum böyleyken bu partinin kendisini legal ve siyasi bir parti olarak tanımlaması tartışılır. Keşke bu parti kapatılmasa, geçmişte kapatıldı. Bu partinin bugün siyaseten birlikte yol yürüdüğü iki parti (CHP-İYİ Parti) HDP'yi legal siyaset zeminine çekebilse! HDP'nin yöneticileri keşke biraz cesaret gösterip terör örgütüne sırtlarını dönseler ve Türkiye'nin partisi olduğunu gösterseler.

Kobani iddianamesinde HDP 24. Dönem Milletvekili İbrahim Binici "Bu olaylar PKK'nın talimatı üzerine başlatıldı. Hedef özerklikti" sözlerini hatırlatan Zafer Şahin, dünyada hiçbir ülkenin kendi üniter yapısına saldıran terör örgütülerine karşı sessiz kalamayacağını belirtti.

Şahin, "İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA, Fransa'da Korsika da yapılanlara bakın. Her ülke kendi toprak bütünlüğünü korumak için bazı idari, askeri tedbirler alıyor. Herkes netleşmeli." ifadelerini kullandı.

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