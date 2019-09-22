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22.09.2019
CHP ve İyi Parti'den IMF ile gizli görüşme |Video
CHP sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle Ankara'da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Her fırsatta "hükümet IMF ile anlaştı" yalanına sarılan CHP ve İyi Partili yöneticilerin kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.
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