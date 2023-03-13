14 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP ve İYİ Parti seçmeni Memleket Partisi'ne yöneldi! İşte son oy oranları...
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP tabanında bazı kesimlerde rahatsızlık yaratırken, İYİ Parti'de ise Akşener'in masaya geri dönüşü de bazı İYİ Partili vatandaşların tepkisine neden oldu. Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime ayrı aday olarak girme kararı alması CHP'li yöneticileri tutuştururken CHP'lileri "oylar bölünecek" telaşı sardı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olan ve İYİ Parti'de Akşener'e tepki gösteren vatandaşların Memleket Partisi'ne yöneldiğini söyleyen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de yaptığı açıklamada Memleket Partisi'nin son oy oranını da açıkladı. İşte detaylar... .