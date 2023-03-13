CHP ve İYİ Parti seçmeni Memleket Partisi'ne yöneldi! İşte son oy oranları...

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP tabanında bazı kesimlerde rahatsızlık yaratırken, İYİ Parti'de ise Akşener'in masaya geri dönüşü de bazı İYİ Partili vatandaşların tepkisine neden oldu. Diğer yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime ayrı aday olarak girme kararı alması CHP'li yöneticileri tutuştururken CHP'lileri "oylar bölünecek" telaşı sardı. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olan ve İYİ Parti'de Akşener'e tepki gösteren vatandaşların Memleket Partisi'ne yöneldiğini söyleyen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber'de yaptığı açıklamada Memleket Partisi'nin son oy oranını da açıkladı. İşte detaylar... .