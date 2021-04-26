CHP ve İYİ Parti HDP'nin skandal 'soykırım' bildirisine neden sessiz? CHP MYK'dan ne çıkacak?

CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde ne var? Öte yandan muhalefet ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' bildirisine hala sessiz? HDP, sözde Ermeni soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı. HDP ve İYİ Parti, HDP'ye karşı neden sessiz? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

CHP MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması var. Öte yandan muhalefet ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' bildirisine hala sessiz? HDP, sözde Ermeni soykırımını tanıma ve yüzleşme çağrısı yaptı. HDP ve İYİ Parti, HDP'ye karşı neden sessiz? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

NEDEN SESSİZLER?

Yeşiltaş, "Toplantı geride bıraktığımız dakikalarda başladı. Toplantının ana gündem başlığı ABD Başkanı Biden'ın 195 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması var. HDP Biden ile paralel bir dil kullandı. HDP'nin bu açıklamasına İYİ Parti'den ve CHP'den yorum gelmemesi eleştirilere neden oldu. Henüz yanıt gelmedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısında HDP'nin skandal bildirisi ve Biden'ın açıklamaları kendisine sorulacaktır." dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN CHPYE ELEŞTİRİ

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan konu ile ilgili CHP'ye eleştiri geldi. Yılmaz, "İstanbul İl Başkanı 'soykırım' derken ona iki kelime edemeyip Biden'a mektup yazan ana muhalefet partisinden bir şey beklemiyorum. Bunlar yalancı" ifadesini kullandı.