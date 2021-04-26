Türkiye karşıtı kim varsa yanında oldular! İşte HDP'nin kirli karnesi

Türkiye ne zaman üzerine gelen duvarları yıkmaya kalksa bir engeli aşmaya çalışsa karşısında hep HDP'yi buldu bulmaya da devam ediyor. Öyle ki HDP yine 24 Nisan'da geçmişteki açıklamalarına benzer bir açıklama yaptı. "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" mesajını paylaştı. Bu ne ilkti ne de son olacak. İşte hırs, hazımsızlık ve Türkiye düşmanlığında eline kimsenin su dökemediği HDP'nin karnesi...

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