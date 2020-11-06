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CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaları kentsel dönüşümüne hayır dedi!

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Giriş: 06.11.2020 22:28
Güncelleme:06.11.2020 22:28
İzmir depremi sonrasında hükümetin halka yaptığı kira ve eşya yardımlarının yanında inşasına yeni başlanan depremzede evleri karşısında üç maymuna oynayıp daha sonra "Depremde ne yaptınız?" gibi cümlelerle hükümeti suçlayan CHP ve İYİ Parti gerçek yüzünü Tuzla'daki belediye meclisinde gösterdi. Tuzla Belediyesi’nin CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri; Yayla Mahallesi’nde bulunan 40 yıllık binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi konusunda red oyu verdi.
CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaları kentsel dönüşümüne hayır dedi!
CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaları kentsel dönüşümüne hayır dedi!
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