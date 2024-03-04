04 Mart 2024, Pazartesi
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CHP ve DEM ittifakın kanıtı! İki partinin düzenlediği miting programında skandal isme oy istediler: Afedersin Türk diyen bile oldu
CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak her geçen gün büyürken iki parti Mersin'de ortak miting düzenledi. Düzenlenen miting programında daha önce kendisi için, “Afedersin Türk diyen bile oldu” diyerek Türk olmaktan üzüntü duyduğunu dile getiren CHP’li Abdurrahman Yıldız için oy istendi.