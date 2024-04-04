05 Nisan 2024, Cuma
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CHP Van’a heyet gönderdi! CHP’nin tartışmalı isimleri Van’a gitti
Van'da DEM Parti'lilerin provokasyona ilk destek CHP'den geldi. Özgür Özel, kente aralarında Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'ın bulunduğu bir heyet gönderdi. Heyette SİHA karşıtlığı ile bilinen PKK'nın kimyasal silah iftirasına sahip çıkmakla kalmayıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savunan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.