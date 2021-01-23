CHP sözcüsü Faik Öztrak ne demek istedi? Saniyeler içinde kendisiyle çelişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Erken seçim yok'' açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP sözcüsü Faik Öztrak öyle cümleler kurdu ki kimse tam olarak ne demek istediğini anlayamadı. Önce Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek veren Faik Öztrak daha sonra saniyeler içinde kendisi ile çelişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez." dedi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak "Öyle oturmuş demokrasilerde erken seçim olmaz falan, doğru. Oturmuş demokrasilerde erken seçim olmaz diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak, erken seçim ile ilgili öyle bir açıklama yaptı ki ne demek istediğini kimse anlayamadı. Önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine destek verdi bir sonraki cümlesinde ise tam tersi açıklamada bulundu.