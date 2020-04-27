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CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an ayetlerini 'düşman' olarak yorumladı |Video

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27.04.2020
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine CHP'den skandal bir tepki geldi. Terör örgütleriyle omuz omuza gelmekten sakınmayan CHP, Kur'an ayetlerini okuyan Ali Erbaş'ı hedef gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine skandal bir tepki gösterdi. Öztrak, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi. Öztrak'ın bu sözlerine kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyüdü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına online olarak tek bir soru yöneltildi.

Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK AÇIK AÇIK NEFRETİNİ KUSTU!
İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak toplumu bölmektir.

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