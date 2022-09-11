CHP neden Osmanlı'ya sürekli dil uzatıyor? Tunç Soyer, İzmir'i işgal eden Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde Osmanlı'yı hedef alan sözleriyle ilgili konuştu. Sözlerim Nutuk'tan dedi. Sunucunun "Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Bu benim meselem değil, devletin meselesi"diyerek yanıt verdi. CHP neden Osmanlı'ya sürekli dil uzatıyor? Muhalefette HDP ve ihale krizi nereye varacak? HDP krizi muhalefeti dağıtacak mı? Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Hukukçu Serdar Öktem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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