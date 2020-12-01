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CHP neden hakarete başvurdu? Tehdit söylemleriyle ne amaçlanıyor?

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Giriş: 01.12.2020 23:12
Şanlı Türk Ordusu’na ‘satılmış’ diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan’a hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerini değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç çarpıcı ifadeler kullandı.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

Demokrasilerde ordu nerede olması gerekiyorsa, ordumuz şu anda orada. Hatta ordu, şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük operasyonları yaptı, yapmaya devam ediyor. Ordu bugün Doğu Akdeniz'de, Suriye'de operasyonlar yaptı, dünyanın farklı yerlerindeki üslerde fedakarca görev yapıyor, teröristleri temizliyor.

ŞANLI ORDUYA NEDEN ''SATILMIŞ'' DİYORLAR?

Bu yolda şehitler veriyor. Bu ordudan rahatsız çünkü muhtıra vermiyor, ordudan sivil siyasete müdahale edecek adam çıkmıyor. Genelkurmay ışıklarını seyreden insanlar yok, bunun hakkında yazı yazan gazeteciler yok. O yüzden ne oluyor? Ordu satılmış oluyor.

Bunun yanı sıra, özellikle bugünkü konuşmasına baktığımızda; sistematik olarak yalan söylemek, iftira atmak, kavga çıkarmak ve bunun karşılığında da kendine oy veren kitleyi kontrol etmek. Çünkü öğrettiğiniz hiçbir şey yok, sadece iftira ve yalan var.

Son pandemi sürecinde bunlar heveslendiler. 'Tüm dünyada bu kadar etkisi olan bir pandeminin Türkiye'de de etkisi olacaktır. Türkiye de ekonomik sıkıntılar yaşayacaktır.' Diyerek erken seçimden bahsettiler, bunun üzerine gittiler ortada hiçbir şey yokken ve ardından işler iyiye gitmedi. Belediyelerde işler iyiye gitmiyor, hizmet yok, hiçbir şey yok. Diğer taraftan ciddi kazalar yaşamaya başladılar, ittifaktaki büyük kazalar anayasa tartışmasıyla başladı. 2018'de bizzat Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu anayasa çalışmasını daha sonra inkar etme yoluna gittiler. Halbuki vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden bir çalışma vardı. HDP ile masaya oturdular hepsi ayyuka çıktı, buradan da bir darbe yediler.

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