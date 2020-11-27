Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi isimleri kabul etti!

CHP-TTB BİRLİKTE "VAKA SAYISI" YALANINA DEVAM

Kılıçdaroğlu, Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi önerisi için "O konuda parlamentoda ortak bir iradenin çıkması güzel bir şey. Umarım Genel Kurula iner ve orada da kabul edilir böylece o sorun aşılmış olur" diye konuştu. Fincancı'nın açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayılarının saha araştırmalarında tespit ettiklerinden çok düşük olduğu yalanını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Söyledikleri her şeyin biraz gecikmiş de olsa doğru çıkması ayrıca hekimlere olan, TTB'ye olan güvenimizi artırdı" dedi.