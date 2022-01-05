05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP neden din eğitimine karşı? Din düşmanlığının amacı ne?

CHP neden din eğitimine karşı? Din düşmanlığının amacı ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 10:08
CHP’li Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı ve Türkiye’nin geleceğini emanet ettiği çocuklara milli ve manevi değerlerinin öğretilmesini Orta Çağ zihniyeti olarak nitelendirdi. “Helalleşme” diyerek yola çıkan CHP’nin genetik kodlarına döndüğü ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara sessiz kaldı. Peki İslam hazımsızlıklarının nedeni ne, ne amaçlıyorlar? Dinsiz toplum projesi mi? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mücahit Durmuşoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP dine düşman! Peki neden?
CHP dine düşman! Peki neden?
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
AK Parti-CHP arasında FETÖ’cülük tartışması!
O bir kahraman
O bir kahraman
Antalya Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Antalya Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
Türkiye’den Yunan’a! Kendinize güvenin
Türkiye'den Yunan'a! "Kendinize güvenin"
AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket
AK Parti'den faizi düşürme konusunda yeni anket
İBB Gençlik-Spor Müdürü için darp iddiası
İBB Gençlik-Spor Müdürü için darp iddiası
Karabük’te Türk bayrağına alçak saldırı
Karabük'te Türk bayrağına alçak saldırı
Türkiye’de vakalar zirve yaptı
Türkiye'de vakalar zirve yaptı
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
CHP’de sahte alkol sessizliği!
CHP’de sahte alkol sessizliği!
Adaylık krizi! O isim geri vites yaptı
Adaylık krizi! O isim geri vites yaptı
Daha Fazla Video Göster