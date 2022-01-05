CHP neden din eğitimine karşı? Din düşmanlığının amacı ne?

CHP’li Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı ve Türkiye’nin geleceğini emanet ettiği çocuklara milli ve manevi değerlerinin öğretilmesini Orta Çağ zihniyeti olarak nitelendirdi. “Helalleşme” diyerek yola çıkan CHP’nin genetik kodlarına döndüğü ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara sessiz kaldı. Peki İslam hazımsızlıklarının nedeni ne, ne amaçlıyorlar? Dinsiz toplum projesi mi? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mücahit Durmuşoğlu değerlendirdi.

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