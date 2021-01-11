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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı!

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Giriş: 11.01.2021 21:08
Güncelleme:11.01.2021 21:16
Daha önce "Akdeniz’de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

Daha önce "Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi.

Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

Son dakika: RTÜKten Habertürk’e ceza! CHPli Ali Mahir Başarır Türk Ordusunu hedef almıştı SON DAKİKA: RTÜK'TEN HABERTÜRK'E CEZA! CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR TÜRK ORDUSU'NU HEDEF ALMIŞTI
Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHPli vekil Başarır hakkında suç duyurusu SON DAKİKA:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ VEKİL BAŞARIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

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