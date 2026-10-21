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Ankara'nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşacak.
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşacak.

Ankara'nın gündeminde hangi başlıklar var? A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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