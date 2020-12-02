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Son dakika: RTÜK'ten Habertürk’e ceza! CHP'li Ali Mahir Başarır Türk Ordusu'nu hedef almıştı

Son dakika haberine göre 'ten 'li  yayınına ceza: Devletin zirvesi ile vatandaşlardan yoğun tepki gören çirkin sözleri yayınlayan ’e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: RTÜK'ten Habertürk’e ceza! CHP'li Ali Mahir Başarır Türk Ordusu'nu hedef almıştı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı Habertürk yayınını görüştü.

Yayında CHP'li Ali Mahir Başarır, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alarak ağır sözler sarfetmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden en üst perdeden tepki verilmiş ardından Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Vatandaş şikâyetlerini de dikkate alan Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına aldı.

TSK'YI AŞAĞILAYAN İFADELERE SUNUCU TEPKİSİZ KALDI!
RTÜK, Habertürk televizyonunun 28 Kasım 2020 tarihindeki "Gerçek Fikri Ne?" isimli programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "… öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş." şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

Müzakerelerde yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir'in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP'li Başarır'ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediği, açık bir şekilde itiraz etmediği görüldü. Ayrıca, Başarır'ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığı da tespit edildi.

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağıladığı görüşünü onaylayan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne … aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi. Habertürk hakkında Kanundaki aynı maddeyi bir yıl içerinde yeniden ihlal etmesi durumunda 10 gün yayın durdurma cezası verilebilecek. Aynı yıl içerisinde üçüncü tekrarda ise yayıncının lisansı iptal edilebilecek.

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