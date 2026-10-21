"Mekke İttifakı Anlaşması" kanun teklifi TBMM'de: Yılda en az iki kez toplanacak

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan 16 maddelik Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Üç ülkeyi "çekirdek taraflar" olarak tanımlayan metin, taraflardan birine yönelik saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşmada müşterek savunmanın yanı sıra savunma sanayii, istihbarat paylaşımı ve terörle mücadele alanlarında iş birliği hükümleri yer alıyor.