Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren karar: Mavi Vatan için imza atıldı

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylandı. Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan kararı memnuniyetle karşıladı. Yunanistan'ın tepki gösterdiği gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan canlı yayında aktardı.