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CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt’un o sözleri yeniden gündem oldu! “Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?”

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Giriş: 09.04.2023 23:11
HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonda CHP listesinden milletvekili adayı olan Cemal Enginyurt'un 2019'daki sözleri bir kez daha gündem oldu. MHP'den ayrılarak gömlek değiştiren sözde milliyetçi Enginyurt o dönemde, HDP ve terör örgütü PKK'yı kastedip, Akşener ile Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Nasıl ülkücü katillerinin yanında yer alırlar?” demişti. Ayrıca şimdi aynı sofraya oturduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba için ise "Hain" kelimesini kullanmıştı.
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