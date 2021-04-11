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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks araç algısı! Sarıyer borç batağında, Başkan Şükrü Genç lüks araç peşinde!

A Haber
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Giriş: 11.04.2021 11:37
Güncelleme:11.04.2021 11:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay grup toplantısında, "fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar" eleştirisinde bulunmuştu. Bu sözlerin üstüne geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyon lira lüks araçlara para ödeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açıklama yaptı. 2 buçuk milyon liralık lüks arabasının eskidiğini yenisini alacağını söyledi.
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